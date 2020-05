Thierry Boutsen: “Veel actoren zullen uit de autosport verdwijnen”

Voormalig Belgisch Formule 1-piloot Thierry Boutsen verwacht dat de coronacrisis de wereld van de autosport duchtig zal hertekenen. “Het lijkt me duidelijk dat veel actoren zullen verdwijnen”, zegt hij tegenover Sudpresse.

Net zoals elke (sport-)sector voelt de autosport de impact van de coronacrisis. Tien Formule 1-races werden intussen al afgelast. Die tijdelijke stop zal onvermijdelijk zijn impact hebben, denkt voormalig Belgisch Formule 1-piloot Thierry Boutsen vanuit zijn thuisoord Monaco.

“Het is voorlopig moeilijk de schade in te schatten omdat niemand erover communiceert, maar het is evident dat de autosportwereld zal afzien en zich zal moeten aanpassen om te overleven”, stelt hij tegenover Sudpresse. “Het lijkt me duidelijk dat veel actoren zullen verdwijnen, maar ik kan niet zeggen wie. Ik heb wel vertrouwen dat de sport op langere termijn mooier zal worden.”

Voorlopig wordt gehoopt de Formule 1 op 5 juli weer te herstarten met de Grote Prijs van Oostenrijk.