Houellebecq gelooft niet dat wereld zal veranderen na ‘banaal virus’

De Franse schrijver Michel Houellebecq (64) gelooft dat de wereld niet zal veranderen na de coronacrisis.

‘Ik geloof de verklaringen dat “niets nog zoals voorheen zal zijn” voor geen meter’, zegt Houellebecq, het enfant terrible van de Franse literatuur. ‘We zullen na de lockdown niet in een nieuwe wereld ontwaken. Ze zal hetzelfde zijn, alleen een beetje erger.’ Het sars-CoV-2-virus omschrijft hij als een ‘banaal virus’. ‘Het wordt zelfs niet seksueel overgedragen.’ ‘De manier waarop deze epidemie verloopt, is opmerkelijk normaal’, zegt hij ook.

Wel waarschuwt de schrijver dat veilig afstand houden en thuiswerken de technologische duw naar individuele afzondering zal versnellen. Hij spreekt van een ‘geweldig excuus om het geleidelijk verdwijnen van menselijke relaties verder te zetten’.

In de pandemie ziet hij ook het bewijs dat de tijd van het Westen als rijkste en meest ontwikkelde zone in de wereld voorbij is. ‘Dat is geen scoop, dat is al lang verleden tijd.’

Ouderen

Zijn somberste gedachten gaan over het lot van oudere mensen tijdens de pandemie, die vaak alleen in rusthuizen overlijden. ‘Nog nooit is het zo duidelijk geworden dat niet elk leven dezelfde waarde heeft. Dat het vanaf een bepaalde leeftijd – 70, 75 ,80 jaar? – is alsof men wel al dood is.’

In zijn boeken zoekt Houellebecq de controverse op. In Soumission uit 2015 beschrijft hij bijvoorbeeld hoe Frankrijk het eerste islamitische land van Europa wordt. De auteur kreeg vorig jaar van president Emmanuel Macron nog het Légion d’honneur opgespeld, de hoogste Franse onderscheiding.