Nieuwe campagne 11.11.11: ‘Mensen zullen eerder van honger sterven dan van het coronavirus’

11.11.11, de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging 11.11.11 lanceert samen met haar Franstalige tegenhanger CNCD-11.11.11 een oproep voor internationale solidariteit. ‘Voor veel mensen is er geen sociale bescherming zoals bij ons’, zegt 11.11.11-directeur Els Hertogen.

In ontwikkelingslanden dreigt de coronacrisis voor miljoenen mensen de fatale klap te worden in een opeenstapeling van crises. Daarom lanceert NGO 11.11.11 de campagne ‘Solidariteit kent geen grenzen’ die door 91 Belgische organisaties, van vakbonden, ngo’s tot middenveld- en burgerorganisaties, wordt gesteund. Dat meldt de ngo in een persbericht.

Hongersnood

‘De Wereldgezondheidsorganisatie geeft aan dat er hongersnood dreigt voor 250 miljoen mensen’, zegt 1.11.11-directeur Els Hertogen dinsdag op Radio 1. ‘We horen op het terrein dat mensen eerder zullen sterven van de honger dan van het coronavirus.’

Bovendien is het niet voor iedereen vanzelfsprekend om de coronamaatregelen te volgen. Verder maken ‘regimes gebruik van de huidige situatie om vrijheden aan te tasten, om onevenredig geweld te gebruiken, en om minderheden en iedereen die zich verzet tegen hun beleid aan te vallen.’

Wereldwijde solidariteit nodig

Volgens de initiatiefnemers kunnen we dit soort globale crises enkel succesvol aan met wereldwijde samenwerking en solidariteit met de meest kwetsbaren. ‘In de strijd tegen dit virus zijn we maar zo sterk als de zwakste schakel’, heet het.

Omdat het virus geen grenzen kent, roept 11.11.11 op te investeren in wereldwijde gelijke toegang tot preventie en sterke gezondheidszorg. Want solidariteit kent ook geen grenzen. ‘Iedereen moet terechtkunnen in een ziekenhuis. Een toekomstig vaccin moet toegankelijk zijn voor ons allemaal.’

De andere concrete aanbevelingen zijn: verzeker sociale bescherming wereldwijd voor iedereen; garandeer alle mensenrechten tijdens en na deze crisis; verdeel de factuur voor deze coronacrisis op een rechtvaardige manier en werk aan de opbouw van een sociaal en ecologisch rechtvaardige economie.

De ngo’s en middenveldorganisaties roepen op tot internationale solidariteit en vragen onze politieke leiders hun verantwoordelijkheid op te nemen.