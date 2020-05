Elon Musk wordt voor zesde keer vader

Tesla-baas Elon Musk en zangeres Grimes hebben samen een kind gekregen. ‘Mama en baby maken het goed’, zo kondigde Musk maandagavond het nieuws aan op Twitter. Hij voegde er later aan toe dat het een jongetje is.

De 32-jarige Grimes, echte naam Claire Boucher, had begin januari op Instagram haar zwangerschap aangekondigd. Het is het eerste kind voor de Canadese popzangeres. De 48-jarige Musk heeft al vijf kinderen uit een vorig huwelijk. Hij is drie keer gescheiden, eerst van de Canadese schrijfster Justine Wilson, later twee keer van de Engelse actrice Talulah Riley. Met haar kreeg hij geen kinderen. Musk verloor zijn eerste kind met Wilson, ook een zoon, aan wiegendood na slechts tien weken.

Mom & baby all good — Elon Musk (@elonmusk) May 5, 2020

Tusk en Grimes maakten hun relatie ongeveer twee jaar geleden publiek. Ze verrasten toen zowel de muziekwereld als het zakenleven met een acte de présence op de rode loper van het Costume Institute Gala in het Metropolitan Museum of Art.