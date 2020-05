Akkoord tussen Vlaamse regering en mutualiteiten over contactonderzoeken

De Vlaamse regering heeft een akkoord gesloten met een verbond van mutualiteiten, callcenters en een consultant. Die gaan samen het contactonderzoek op poten zetten. De tijd dringt, want volgende week maandag zouden al 1.200 ‘contact tracers’ van start moeten kunnen gaan.

Het grote voordeel van de samenwerking met de mutualiteiten is in de eerste plaats dat ze snel een deel van hun personeel kunnen vrijmaken en dat die ook al ­ervaring hebben in de omgang met gevoelige gezondheidsdossiers.

Het akkoord kwam er niets te vroeg voor minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). Die worstelde al een week lang om de aanbesteding op tijd rond te krijgen. Eerst leidden problemen met de aanbesteding tot oponthoud, vervolgens lieten de onderhandelingen met geïnteresseerde partijen op zich wachten. Daarbij werd deadline na deadline niet gehaald.

Afgelopen woensdag benadrukte Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) nog in het parlement dat de regering ‘waarschijnlijk vrijdag zou kunnen gunnen’. Het akkoord liet uiteindelijk nog wat langer op zich wachten. Jambon liet toen ook optekenen dat de regering ‘op tijd klaar zal zijn, daar sta ik garant voor’. Een dure belofte, want de overheid heeft nu nog amper een week tijd om alle ‘contact tracers’ klaar te stomen.

Ambtenaren gaan alvast proefdraaien

Beke kondigde zondag in De zevende dag aan dat een honderdtal Vlaamse ambtenaren klaarstaat om deze week te proefdraaien. Bij de tweede belangrijke fase van de heropstart, op 11 mei, ­ zouden alle contactonderzoekers er moeten zijn. ‘In het ­begin van de epidemie zijn we al contacten na­gegaan, maar we zijn daarmee moeten stoppen omdat de ­besmetting toenam en omdat er onvoldoende testcapaciteit was’, zo verdedigt Beke zich op de kritiek dat hij niet voorbereid was.

Die testen zijn er nu wel. En, benadrukt de minister, de Vlaamse overheid rekent ook op de hulp van de burger. ‘Ook hier is het belangrijk dat iemand met symptomen de arts verwittigt en zelf nagaat wie hij gezien heeft en waar hij geweest is. Dan kunnen we snel schakelen.’

Dat de privacy van de burger daarbij te allen tijde gegarandeerd moet kunnen worden, blijft een heikel punt. De superkern zette zaterdag het licht op groen voor de opslag van de verzamelde gegevens in een beveiligde databank van het gezondheidsinstituut Scien­sano.

Maar de Gegevensbeschermingsautoriteit zei vorige week al dat er extra garanties voor de burgers moeten komen. Intussen liet bevoegd minister Philippe De Backer (Open VLD) al weten dat er, naast het koninklijk besluit via de volmachten, ook gewerkt wordt aan een wetsontwerp. De parlementsleden zullen zich daar later over kunnen uitspreken.