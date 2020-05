Telefacts zendt toch reportage over Julie Van Espen uit

Normaal zou Telefacts (VTM) vorige week dinsdag een reportage uitzenden over het onderzoek naar de dood van Julie Van Espen, waarbij ook speurders hun relaas van de fatale uren geven. Na tussenkomst van de advocaten van verdachte Steve B. ging dat niet door, maar vanavond komt de reportage er toch.

Het is op 6 mei een jaar geleden dat Steve B. werd opgepakt in Leuven op verdenking van de moord op Julie Van Espen. De 23-jarige studente was vermist, haar lichaam werd pas later ­teruggevonden in het Albert­kanaal.

Telefacts special wou vorige week één jaar na de feiten terugblikken met een journalistieke reconstructie. Ook het hoofd van de cel Vermiste Personen, Alain ­Remue, en de teamchef van de cel Agressie van de Federale Gerechtelijke Politie zouden in de reportage getuigen over hoe zij de zaak beleefden.

De advocaten van Steve B. dreigden er echter mee om een klacht in te dienen tegen de twee speurders, daarom besloot Telefacts de reportage vorige week niet uit te zenden. Maar het VTM-programma heeft besloten om dat vanavond toch te doen.

‘We vonden het absoluut nodig’, zegt Jonas Muylaert, chef Telefacts. ‘We hebben de speurders uit de reportage gehaald, om er zeker van te zijn dat ze niet vervolgd kunnen worden.’

In de reportage is onder meer de oom van Steve B. te zien, die voor het eerst op beeld getuigt. De man praat onomwonden over de jaren voor de moord, toen zijn neef bij hem inwoonde: ‘Heel de familie had van hem afstand genomen. Wij hadden dat misschien ook moeten doen, maar we zijn lang naïef geweest.’