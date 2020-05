Nog forse groei coronadoden verwacht in VS, aldus intern overheidsdocument

De Amerikaanse overheid verwacht dat het nieuwe coronavirus fors meer slachtoffers gaat maken. Begin juni overlijden naar verwachting ongeveer 3.000 mensen per dag aan het virus, ofwel een verdubbeling van het huidige sterftecijfer.

Terwijl de Amerikaanse president Donald Trump zijn gouverneurs aanmaant om de coronamaatregelen terug te schroeven en de economie weer op gang te brengen, bereidt de regering zich voor op een forse groei van zowel het aantal besmettingen als het aantal doden door covid-19.

Dat berichten The New York Times en de Washington Post op basis van een intern overheidsdocument van het ministerie van Gezondheid en het Federal Emergency Management Agency (Fema).

Tegen 1 juni zouden er dagelijks tot wel 3.000 mensen overlijden, dat is bijna een verdubbeling van de 1.750 doden die de voorbije dagen gemiddeld werden opgetekend.

Het virus gaat volgens de voorspelling van overheidsexperts ook veel sneller om zich heen grijpen. Er komen tegen het eind van de maand naar verwachting zo’n 200.000 nieuwe besmettingen bij per dag. Zondag meldde de gezondheidsdienst CDC (Centers for Disease Control and Prevention) nog dat er zaterdag 30.000 nieuwe besmettingen geteld werden.

‘Geen document van het Witte Huis’

Het Witte Huis neemt afstand van het rapport, waarin modellen worden gebruikt van CDC. ‘Dit is geen document van het Witte Huis en is ook niet voorgelegd aan de Coronavirus Task Force’, zegt een woordvoerder. De voorspellingen in het rapport zouden ook niet representatief zijn voor voorspellingen van de officiële taskforce van de regering.

De woordvoerder benadrukte verder nog dat Trumps richtlijnen voor een geleidelijke heropstart van de economie gebaseerd zijn op wetenschappelijke bevindingen waarmee de gezondheidsexperts in de regering akkoord gingen.

De Verenigde Staten zijn wereldwijd het zwaarst getroffen door het coronavirus, dat eind vorig jaar opdook in China. Volgens Worldometer raakten minimum 1,15 miljoen Amerikanen besmet en heeft het virus in de VS al aan meer dan 68.000 mensen het leven gekost.

Trump voorspelde zondag zelf dat het dodental in zijn land zou kunnen oplopen tot 100.000. ‘We kunnen 75, 80 tot 100.000 mensen verliezen’, zei de president aan Fox News. ‘Dat is verschrikkelijk. We zouden hier niemand door moeten verliezen.’