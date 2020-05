Nobelprijswinnaar Joseph Stiglitz over de coronacrisis. ‘Bewijs dat vrije markt zonder regels niet werkt’

De coronacrisis legt bloot hoe kwetsbaar de wereldeconomie wel was geworden. Nobelprijswinnaar Joseph Stiglitz is vernietigend voor het systeem. ‘Het experiment met ongereguleerde markten is faliekant afgelopen.’

Opgejaagd door het coronavirus joeg elk land plots zijn eigenbelang na. Maar wat wacht ons na corona: protectionisme, of een ander soort globalisering? Kasper Goethals, redacteur voor dS Weekblad, sprak erover met Joseph Stiglitz, die in 2001 de Nobelprijs economie in de wacht sleepte.

Credits

Journalist Kasper Goethals | Presentatie Niels De Keukelaere | Redactie Pieter Van Maele en Fien Dillen | Eindredactie Pieter Van Maele en Annelies Vanderoost | Audioproductie Pieter Schrevens en Brecht Plasschaert | Muziek Brecht Plasschaert | Chef Audio Wouter Van Driessche | Extra geluidsfragmenten Reuters

