In Somalië is een vliegtuig gecrasht met aan boord medisch materiaal. Daarbij kwamen zes mensen om het leven, onder wie de twee piloten.

Het vliegtuig was opgestegen vanop de luchthaven van Baidoa, in het zuiden van het land. De crash gebeurde kort na het opstijgen. De bestemming van het vliegtuig was de plaats Berdale, zowat zestig kilometer verder gelegen.

Het vliegtuig behoorde tot het Keniaanse African Express Airways, bevestigde de topman van de Keniaanse luchtvaartautoriteit. Die had echter nog geen officieel bericht ontvangen over de slachtoffers of de oorzaak.

Plaatselijke media melden dat het vliegtuig werd geraakt door een raket afgevuurd door Ethiopische troepen die in de regio gestationeerd zijn. ‘De oorzaak van de crash is nog niet bekend’, meldde regeringswoordvoerder Ismael Mukhtar Omar.

Het Somalische leger werkt in de regio samen met troepen uit Ethiopië en van de Afrikaanse Unie, in de strijd tegen de terreurgroep Al-Shabaab.