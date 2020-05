Nederland houdt twee minuten stilte voor oorlogsdoden

In Nederland zijn maandagavond met twee minuten stilte de slachtoffers herdacht van de Tweede Wereldoorlog en de Nederlandse militairen die in de decennia daarna sneuvelden.

Koning Willem-Alexander hield ter ere van de Nationale Herdenking ook een toespraak op de Dam in Nederland. Dat doet hij omdat het 75 jaar geleden is dat Nederland werd bevrijd. Het is nog nooit eerder gebeurd dat het staatshoofd heeft gesproken tijdens Dodenherdenking.

Bij de Nationale Herdenking mocht geen publiek aanwezig zijn door de coronamaatregelen, waardoor de Dam leeg bleef. De koning kreeg enkel het gezelschap van koningin Máxima, premier Mark Rutte, de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema en Gerdi Verbeet, voorzitter van Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Alles was wel rechtstreeks te volgen op televisie.

Twee scouts leggen negen kransen neer, namens overheden en organisaties, die dat normaal gesproken zelf doen. Ook het koningspaar legde voorafgaand aan de stilte een krans bij het Nationaal Monument.

Op diverse andere plekken in het land zijn ook herdenkingen, maar ook daarbij is vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus geen publiek aanwezig.

Foto: AFP

Foto: EPA-EFE