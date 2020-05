Veiligheidsraad begint al woensdagochtend om misser niet te herhalen

Woensdag komt de Nationale Veiligheidsraad al om negen uur samen, om een nieuwe nachtelijke persconferentie te vermijden. Op de agenda: de winkelopeningen en de sportcompetities.

Fase 1b van de exitstrategie, de opening van alle winkels, staat gepland voor maandag 11 mei. Woensdag buigt de Nationale Veiligheidsraad – met daarin de bevoegde federale ministers, de ministers-presidenten van de deelstaten, aangevuld met de GEES-expertengroep – zich over de vraag of dat voornemen effectief kan doorgaan.

Vandaag, maandag, boog de GEES zich over de criteria die de beslissing moeten leiden. Zo wordt er rekening gehouden met het aantal ziekenhuisopnames, het aantal covidpatiënten op intensieve zorg en het aantal consultaties bij huisartsen. Die streefcijfers, die niet publiek worden gemaakt, worden permanent bijgesteld en verfijnd.

Het tijdstip van de Veiligheidsraad valt op: negen uur ’s ochtends. Waar die tot nu toe altijd in de namiddag begon, is er nu voor gekozen om al vroeg in de ochtend van start te gaan. Dat heeft alles te maken met de ervaring bij de vorige editie van 24 april, toen de vergadering urenlang uitliep en de persconferentie pas om tien uur ’s avonds kon beginnen. Die timing, in combinatie met de ingewikkelde en lange uitleg, kwam de regering op veel kritiek te staan.

De bedoeling is in elk geval dat er op voorhand een tijdstip wordt bekendgemaakt waarop de communicatie zal gebeuren. ‘We mogen een foutloze communicatie verwachten’, klinkt het vanuit de GEES. De scènes van een lege perszaal en wachtende cameraploegen zouden dus verleden tijd moeten zijn. ‘Dat vergroot natuurlijk wel het risico op vroegtijdige lekken’, klinkt het in regeringskringen.

Voetbal en wielrennen

De agenda oogt minder vol dan vorige keer. Naast groen licht voor de opening van de winkels, wordt er ook meer duidelijkheid verwacht over het lot van de grote sportcompetities. Mogelijk komen ook andere evenementen en samenkomsten aan bod.

Zondag stelde de Pro League nog de beslissing uit over het verdere verloop van de hoogste voetbalcompetitie, in afwachting van een politieke beslissing. Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) zat de afgelopen dagen samen met de grote sportfederaties, waaronder vertegenwoordigers vanuit het voetbal en het wielrennen. Daarbij was het de bedoeling om de Veiligheidsraad een plan voor te leggen dat gedragen wordt door de sportwereld, gelijkaardig aan Weyts’ onderwijsvoorstellen. Dinsdag zal Weyts de rest van de Vlaamse regering inlichten over het resultaat van die gesprekken. De Veiligheidsraad moet finaal de knoop doorhakken.