Miljoenen afgekeurde mondmaskers toch gered dankzij 3D-printer

Het 3D-printbedrijf Materialise heeft een oplossing waarmee miljoenen afgekeurde mondmaskers, die aan België geleverd werden, alsnog veilig gebruikt kunnen worden. Dankzij een 3D-geprinte beugel zullen de maskers in tegenstelling tot voorheen wel nauw aansluiten ter hoogte van de neusbrug en op de rest van het gezicht.

De beugel biedt een oplossing voor de KN95-maskers, een variant op het FFP2-maskers voor het verplegend personeel, die wel een goede filter hebben maar afgekeurd zijn omdat ze niet goed aansluiten op het gezicht. Dankzij de beugel zal het bestaand masker de contouren van het gezicht beter volgen waardoor het masker wel nauw aansluit. Uit testen door preventiedienst Idewe blijkt dat de aangepaste maskers ruimschoots voldoen aan de veiligheidsnormen van het ATP-protocol en dus veilig gebruikt kunnen worden door de zorgverleners. Volgens Materialise kunnen zo tot drie miljoen afgekeurde maskers alsnog gered worden.

Bovendien kunnen de beugels ook makkelijk gedesinfecteerd worden in het ziekenhuis waardoor ze in combinatie met een nieuwe filter meerdere keren gebruikt kunnen worden. Ziekenhuizen, zorgcentra en particulieren, die beschikken over onvoldoende aansluitende mondmaskers, kunnen de beugel online bestellen. Ze worden aangeboden in vier verschillende maten.

Al gebruikt in UZ Leuven

De eerste beugels werden ondertussen reeds in gebruik genomen door een aantal Belgische ziekenhuizen waaronder het UZ Leuven. Herman Devriese, diensthoofd preventie en milieu van UZ Leuven, bevestigt dat voorheen afgekeurde mondmaskers dankzij de beugels veilig in gebruik zijn. ‘Door een aantal extra aanpassingen komen ze bovendien tegemoet aan de vraag naar meer gebruiksgemak en comfort.’

Minister Philippe De Backer, verantwoordelijk voor de voorraad aan mondmaskers, stelt ‘heel blij te zijn dat we dankzij dit goede werk van Materialise onze zorgverleners nu nog beter zullen kunnen bevoorraden’. ‘Dit is opnieuw een voorbeeld van vruchtbare samenwerking tussen Belgische innovatie en ons gezondheidssysteem’, aldus de minister.

Met dit project is Materialise niet aan zijn proefstuk toe in de strijd tegen het Coronavirus. Het bedrijf ontwikkelde reeds een 3D-geprint opzetstuk dat het mogelijk maakt om deuren te openen met de onderarm waardoor contact met de klink vermeden kan worden en biedt nog andere hulpmiddelen die werknemers beschermen bij de heropstart van bedrijven en organisaties. Eerder kondigde het bedrijf ook een 3D-geprint zuurstofmasker aan dat de ademhaling van patiënten vergemakkelijkt en zo de inzet van beademingstoestellen verkort waardoor er meer toestellen beschikbaar komen voor hetzelfde aantal patiënten.