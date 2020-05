Tien procent minder brieven, twintig procent meer pakjes bij Bpost

De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat Bpost in de eerste drie maanden van het jaar 9,9 procent minder brieven heeft rondgedragen. Het aantal beleverde pakjes daarentegen steeg met 20,5 procent. Dat blijkt uit de kwartaalresultaten van het postbedrijf.

Bedrijven moesten door de coronacrisis massaal de deuren sluiten. Bijgevolg moest Bpost minder administratieve post uitdelen. Supermarkten mochten ook niet met kortingen zwaaien, dus werden ook minder folders in de bussen gestoken. Los van de coronacrisis daalde het postvolume evenwel minder dan verwacht, merkt Bpost op.

Anderzijds gingen consumenten nog massaler dan anders online winkelen. Dat resulteerde in een stijging van het aantal bezorgde pakjes in België en Nederland met 20,5 procent.

Bpost becijfert de totale impact van covid-19 op de winst (EBIT of winst voor interesten en belastingen) tijdens de eerste drie maanden op -16,7 miljoen euro.

Dat levert Bpost tijdens het eerste kwartaal uiteindelijk een 3,1 procent hogere omzet op van 934,6 miljoen euro en een gerapporteerde EBIT-winst van 71 miljoen euro, tegenover 90,4 miljoen euro een jaar eerder. Onder de streep rest een nettowinst voor het postbedrijf van 47,9 miljoen euro, of een daling met 5,1 procent.

Over wat de rest van het jaar zal brengen, tast Bpost voorlopig in het donker. Het bedrijf zegt met meer duidelijkheid te komen zodra de volledige impact van de coronacrisis nauwkeurig en betrouwbaar kan worden ingeschat, wat momenteel nog niet kan. Bpost komt ook met 'een nieuw dividendbeleid' wanneer de impact van covid-19 op lange termijn duidelijk is. Het huidige dividendbeleid wordt bijgevolg opgeschort.