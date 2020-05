Overlast eikenprocessierups staat voor de deur

Binnen een tiental dagen begint de jeukperiode veroorzaakt door de eikenprocessierups, zo meldt het Provinciaal Natuurcentrum Limburg. ‘Op de meeste plaatsen zijn er evenveel rupsen als vorig jaar, en toen was het een goed rupsenjaar.’

Een week geleden is de preventieve besproeiing van de eikenprocessierupsen van start gegaan. De meeste haarden bevinden zich in Limburg en Antwerpen, maar ook in Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen zijn er een paar haarden. Mogelijk verspreiden de rupsen zich nog verder naar het westen.

‘De rupsen zitten hier nu in de derde fase, wat betekent dat er al een beperkt aantal brandharen aanwezig zijn. Vanaf de vierde fase begint de hinder eigenlijk’, legt Luc Crevecoeur van het Provinciaal Natuurcentrum Limburg uit.

‘Er zijn nog rupsen in de tweede fase, wanneer ze nog ongevaarlijk zijn, maar dat is meer in Antwerpen. In Limburg is het blijkbaar warmer geweest en waren de omstandigheden beter, zodat de rupsen sneller konden groeien.’

De provincie Limburg en de Limburgse gemeenten hebben samen al voorbereidingen getroffen voor de verdelging van de eikenprocessierupsen. Het provinciebestuur ondersteunt de gemeenten ook dit jaar bij de aankoop van het bacteriepreparaat. De provincie voorziet daarvoor een bedrag van 40.000 euro.