Nieuw boek op komst in Twilight-reeks

‘Twilight’, de tienerboekenreeks over vampiers, krijgt een vervolg. Auteur Stephenie Meyer heeft een oud manuscript afgewerkt, dat het verhaal vertelt vanuit het perspectief van vampier Edward Cullen.

Twaalf jaar nadat met Breaking dawn het vierde en laatste boek uit de Twilight-reeks is verschenen, komt de Amerikaanse schrijfster Stephenie Meyer met nieuw werk over vampier Edward Cullen en zijn geliefde Bella Swan. Dat heeft Meyer maandag aangekondigd op haar website. Midnight sun verschijnt op 4 augustus.

‘We beleven gekke tijden en ik was niet zeker of dit nu wel het goede moment is om een boek uit te brengen, maar sommigen van jullie hebben hier zolang op gewacht, dat het niet juist aanvoelde om jullie nog langer te laten wachten’, aldus Meyer in een videoboodschap die werd uitgezonden op Good morning America.

Er werden wereldwijd meer dan honderd miljoen exemplaren verkocht van de Twilight-boeken, en ook de verfilmingen met Robert Pattinson en Kristen Stewart waren een succes.

Van geslacht wisselen

In het nieuwe boek wordt het verhaal verteld vanuit het standpunt van Cullen, terwijl de eerste boeken werden verteld door de ogen van Swan, en een klein deeltje door die van weerwolf Jacob Black.

‘De ontmoeting met de mooie, mysterieuze Bella is zowel de meeste intrigerende als de meest zenuwslopende gebeurtenissen uit zijn lange leven als een vampier’, zo kondigt uitgeverij Little Brown het boek aan. Er zouden op die manier ook meer details over zijn verleden worden onthuld.

Het verhaal ligt al veel langer op de schrijftafel van Meyer, maar nadat een deel was gelekt op het internet in 2008, had ze het project laten vallen, waardoor de fans op hun honger bleven. In 2015 bracht Meyer ter gelegenheid van de tiende verjaardag van de reeks wel een speciale editie uit van haar bestseller waarin de belangrijkste personages van geslacht wisselden. Ze schreef met The host en The chemist ook twee boeken voor volwassenen.