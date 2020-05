Chinese autobouwers promoten ‘virusvrije’ auto’s

Autoproducenten proberen de Chinese consument nu al te verleiden met ‘antivirus’ auto’s. Maar experten reageren sceptisch. ‘Hier wordt angst gebruikt als verkoopargument.’

De Chinese autobouwer Geely, eigenaar van onder meer Volvo, ziet kansen in de ontwikkeling van een zogenaamde bacterie- en virusvrije wagen die ‘even veilig is als een N95-mondmasker’. Het bedrijf kondigde aan 53 miljoen dollar te investeren een “gezonde wagen”-project, waarin het bedrijf onder meer luchtzuiveringssysteem wil ontwikkelen dat virussen moet buitensluiten.

Antibacteriële verflaag

Tegelijk is Geely ook van plan een antibacteriële verflaag te ontwerpen voor deurklinken en knoppen. En dat in navolging van het Japanse VirusGuard, dat recent een speciale verf ontwikkelde dat het schonk aan vier ziekenhuizen in Wuhan. De autosleutels van het nieuwe ‘virusvrije’ Geely-model zouden dan weer aan klanten worden afgeleverd via drones, meldt de BBC.

Nieuw is dat niet echt. In de regio’s van Azië die berucht zijn om hun luchtvervuiling, zijn hoogstaande luchtfilters al sinds 2010 een standaardonderdeel van merken als Volvo, Hyundai en Nissan. En in 2005 ontwikkelde Tesla al zijn befaamde ‘Bioweapon Defense Mode’, waarmee het Amerikaanse bedrijf beweert ten minste 99,97 procent van de verontreiniging uit de lucht te vissen - waaronder de meeste bacteriën, schimmelsporen en pollen - voordat die in wagencabine wordt geblazen.

Zelf ontsmetten is beter

Geely is niet alleen met zijn plannen voor een ‘antivirus’-model. In China probeert rivaal Guangzhou Automobile (GAC) met een drievoudig luchtfiltersysteem in zijn nieuwe modellen eveneens nieuwe klanten aan te trekken. Volgens het onderzoeksbureau Frost & Sullivan zijn ze dan ook meer dan een verkoopstruukje. Want topdesigners van Mercedes-moeder Daimler en luxemerk Jaguar werken aan gelijkaardige plannen voor virusvrije ‘gezonde’ wagens.

Maar of het met zulke virusvrije auto’s echt veilig is om door coronabesmette gebieden te rijden, is nog maar de vraag. De meeste experten denken van niet. Zelfs filters die 0,3 procent doorlaten, kunnen het coronavirus niet tegenhouden, klinkt het in koor. Experten raden vooral aan om contactpunten zoals de deurklinken, het stuurwiel, de aanraakschermen of de versnellingspook regelmatig zelf te ontsmetten. En om extra voorzichtig te zijn bij het tanken.

Angst als verkoopargument

Shaun Rein, directeur bij China Market Research Group, doorprikt dan ook de virusvrije zeepbel bij de BBC: ‘Bedrijven proberen hiermee de angsten van de consument voor Covid-19 te gebruiken om hun nieuwe producten en diensten te kunnen verkopen met een bonus.’