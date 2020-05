Bart Moeyaert grijpt naast prestigieuze boekenprijs

Niet Bart Moeyaert, maar wel de Amerikaanse schrijfster Jacqueline Woodson is de laureate van de Hans Christian Andersen Award.

De Hans Christian Andersen Award bestaat sinds 1956 en is één van de meest prestigieuze prijzen ter wereld voor kinder- en jeugdliteratuur. De prijs wordt om de twee jaar uitgereikt aan één nog levende auteur en één nog levende illustrator door de International Board on Books for Young People (IBBY), en bekroont het volledige oeuvre van de schrijver of illustrator in kwestie.

Helaas voor onze landgenoot Bart Moeyaert kan hij deze prestigieuze boekenprijs (nog) niet aan zijn prijzenkast toevoegen. De jury riep maandagmiddag op een virtuele persconferentie de Amerikaanse Jacqueline Woodson uit tot winnares. Naast Moeyaert en Woodson stonden ook Maria Cristina Ramos uit Argentinië, Marie-Aude Murail uit Frankrijk, Farhad Hassanzadeh uit Iran en Peter Svetina uit Slovenië op de shortlist.

Voor Moeyaert was het al de derde keer dat hij de shortlist haalden voor de Hans Christian Andersen Award, vernoemd naar de Deense schrijver en dichter van sprookjes zoals De kleine zeemeermin en De prinses op de erwt. Ook in 2002 en 2012 maakte hij al eens kans op de prijs.

Bij de illustratoren ging de Zwitserse Albertine aan de haal met de hoofdprijs.