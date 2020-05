Benedictus XVI voelt zich slachtoffer van ‘kwaadaardige verdraaiing van werkelijkheid’

Paus-emeritus Benedictus XVI zegt in een nieuwe biografie dat tegenstanders hem proberen het zwijgen op te leggen. Hij distantieert zich ook opnieuw van het homohuwelijk.

Critici zeggen dat paus Benedictus XVI zich na zijn aftreden als een soort schaduwpaus gedraagt en dat hij probeert de hervormingen van zijn opvolger paus Franciscus te torpederen.

Zelf vindt hij dat hij het slachtoffer is van een verdraaiing van de werkelijkheid. Dat zegt de 93-jarige paus-emeritus in de geautoriseerde biografie Benedictus XVI - Een leven van auteur Peter Seewaald. ‘Het spektakel van de reacties vanuit de Duitse theologie is zodanig aberrant en kwaadaardig dat ik verkies er niet over te spreken.’

De Duitser Joseph Ratzinger was paus van 2005 tot 2013. In zijn eigen land is Benedictus XVI herhaaldelijk bekritiseerd vanwege zijn conservatieve standpunten rond de islam en maatschappelijke kwesties zoals abortus en het homohuwelijk.

‘De bewering dat ik me regelmatig in publieke debatten meng, is een kwaadaardige verdraaiing van de werkelijkheid’, zegt Ratzinger in een interview met Seewald. Hij benadrukt ook dat hij nog altijd een goede relatie heeft met paus Franciscus. ‘Zoals u weet is mijn persoonlijke vriendschap met paus Franciscus niet alleen gebleven, maar ook verdiept.’

Standpunten

In de biografie distantieert Benedictus zich opnieuw expliciet van het homohuwelijk. ‘Honderd jaar geleden zou iedereen het absurd gevonden hebben om over het homohuwelijk te praten. Wie zich er nu tegen verzet, wordt sociaal geëxcommuniceerd. Hetzelfde geldt voor abortus en het maken van mensen in een laboratorium.’

Volgens hem is de moderne samenleving bezig met ‘het formuleren van een antichristelijke geloofsbelijdenis’ en ligt de echte bedreiging voor de Kerk in een ‘wereldwijde dictatuur van schijnbaar humanistische ideeën’.