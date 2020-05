Wielrenner Peter Sagan heeft zijn volgers toegesproken op zijn Twitteraccount net voordat hij voor het eerst in zeven weken nog eens een fietstochtje buiten mocht ondernemen in zijn woonplaats Monaco. Vooral het mondmasker van de Slovaak, die nooit om een grapje verlegen zit, sprong daarbij in het oog. Eentje dat je niet echt zou verwachten van een op en top gesponsorde profrenner: ‘Why so serious?’, in dreigende letters. Een verwijzing naar de quote van personage The Joker uit de Batman-film The dark knight.