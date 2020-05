Klim- en Bergsportfederatie schrijft open brief aan minister Weyts: “Toekomst Vlaamse klimsport onzeker door coronacrisis”

De Belgische Klim- en Bergsportfederatie heeft een open brief geschreven aan Vlaams Minister van Sport Ben Weyts (N-VA). Daarin waarschuwt het dat uitbaters van klimzalen het moeilijk krijgen, en dat de ondersteuning van de Vlaamse overheid niet zal volstaan.

Lees de open brief hier:

Terwijl de klimsport boomt, wordt het nijpend tekort aan kliminfrastructuur steeds voelbaarder. De coronacrisis gooit daarbij stevig wat roet in het eten. Een klimzaal uitbaten brengt sowieso grote financiële risico’s met zich mee, maar nu de voornaamste inkomsten wegvallen krijgen vele uitbaters het moeilijk. De Klim-en Bergsportfederatie maakt zich zorgen over de toekomst van de klimsport in Vlaanderen en schrijft daarom een brief aan minister Weyts. Juist nu de sport een opmars maakt, moeten we de klimcapaciteit zo goed mogelijk beschermen.

In Vlaanderen tellen we maar 29 klimzalen, die in normale omstandigheden al vaak overbelast zijn. Bovendien is klimmen sinds kort een olympische sport waardoor de populariteit alleen maar zal toenemen. Ook voor de competitiesporters is het belangrijk om een kwalitatief aanbod van kliminfrastructuur te bewaren.

KBF waardeert de ondersteuning die de Vlaamse overheid voorziet, maar vreest dat deze niet zal volstaan. De organisatie dringt daarom aan op de voorziening van extra economische steun (direct of indirect) aan de klimzalen die door de crisis in moeilijkheden komen en pleit voor een investering in de kliminfrastructuur op langere termijn. Ten slotte dringt KBF aan op een heropening van de klimzalen. De federatie adviseert daarin graag welke specifieke voorwaarden nodig zijn om een verdere verspreiding van COVID-19 te voorkomen.

KBF wil hiermee vooral een veilige opstart van het in- en outdoorklimmen realiseren en de economische impact op de klimzalen beperken om zo de toekomst voor de Vlaamse klimsport te garanderen.