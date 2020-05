Rijkste man van Syrië valt president Assad openlijk aan

Rami Makhluf, een neef van president Bashar al-Assad en de rijkste man van Syrië, maakt openlijk ruzie met de Syrische leider.

De zakenman zegt in een video dat de veiligheidstroepen op ‘een onmenselijke manier’ zijn werknemers arresteren. In de ongeziene publieke aanval spreekt Makhluf de president ook rechtstreeks aan. ‘President Assad, de veiligheidstroepen vallen de vrijheden van de bevolking aan. Zij zijn jouw trouwe aanhangers. De situatie is gevaarlijk.’

Rami Makhluf. Foto: AP

De Syrische regering wil hem dwingen een stap opzij te zetten in zijn bedrijven en miljoenen aan belastingen te betalen, zegt de miljardair, die donderdag in een andere video al kritiek uitte op Assad.

Volgens hem beschuldigt de president hem ervan dat hij de winsten van het mobiele netwerk Syriatel verkleint om belastingen te ontwijken. Het telecombedrijf is een belangrijke bron van inkomsten van het regime. De regering eist volgens 300 miljoen dollar van het bedrijf. Hoewel hij dat ‘onrechtvaardig’ noemt, wil hij daaraan tegemoetkomen.

De zakenmagnaat heeft het regime de voorbije twintig jaar gefinancierd, ook voor de oorlog. Via een zakenimperium dat tot 60 procent van de Syrische economie beheerst, heeft Makhluf een fortuin vergaard dat op tien miljard dollar wordt geraamd. Sinds 2008 heeft Washington sancties tegen de Syrische miljardair afgekondigd wegens corruptie. Enkele jaren later deed ook de EU dat voor zijn rol in de financiering van het regime.

De zakenman dankt zijn rijkdom aan Assad en behoorde tot de inner circle van de president. Binnen Syrië werd hij als onaantastbaar beschouwd. Tot een familieruzie uitbarstte in oktober. Toen ging het gerucht dat hij uit de gratie was gevallen bij Assad. De negen jaren van burgeroorlog hebben het land verwoest en geld voor de wederopbouw is er niet. De regering zou wanhopig op zoek zijn naar buitenlandse deviezen en ondernemingen en daarbij bezittingen van Makhluf in het vizier hebben.

Makhluf zegt dat hij niet zal toegeven aan druk om zijn rijkdom af te geven. ‘Dit een aanval op privébezit’, zegt hij.