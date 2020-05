Primeur: keizerarend gespot in België

Een keizerarend vloog op 12 april boven Heule, nabij Kortrijk, en werd vastgelegd door vogelspotter Bart Augustijns. Die roofvogel werd volgens Natuurpunt nog nooit waargenomen in ons land.

De roofvogel werd vanuit de tuin van Augustijns gespot, het dier kwam uit het zuidwesten gevlogen. Enkele foto’s bevestigden dat het om een keizerarend ging, meldt Dominique Verbelen van Natuurpunt. Als de waarneming geaccepteerd wordt door het Belgische zeldzaamhedencommissie, is dit de 456ste soort die in ons land wordt waargenomen.

De keizerarend, die een spanwijdte heeft van 175 tot 205 centimeter, is een vrij grote arend en komt in Europa normaal alleen voor in het zuidoosten. Het is een zeldzame en plaatselijke broedvogel die in open vlaktes, heuvelachtig landschap, steppen of rivierdelta’s jaagt op knaagdieren, jonge watervogels en aas. De totale wereldpopulatie van de keizerarend wordt geschat op maximaal 15.000 exemplaren.