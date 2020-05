Nederlands bondscoach Ronald Koeman moet een tijdje rust nemen na hartoperatie

De Nederlandse voetbalbond KNVB geeft Ronald Koeman alle tijd en ruimte om te herstellen van de ingreep aan zijn hart. De bondscoach van het Nederlands elftal moest zondag met spoed worden opgenomen in het ziekenhuis. Daar onderging hij een hartkatheterisatie.

“Ik ben nu, een dag later, vooral blij dat de situatie stabiel is en hoop dat Ronald weer de oude wordt”, zegt Eric Gudde, directeur betaald voetbal van de KNVB. “Daar moet hij alle tijd voor nemen die hij nodig heeft. We zeggen hier bij de KNVB altijd dat gezondheid voorop staat, juist in deze tijd hoor je dat vaak. Nu met Ronald wordt het ineens op een andere manier concreet. Het gaat om de gezondheid van onze bondscoach, over zijn werk hebben we het later wel weer.”

Het is de bedoeling dat Koeman maandag weer naar huis gaat. Hij zal de komende dagen rust nemen. De 57-jarige bondscoach kreeg zondag na een rondje fietsen pijn op z’n borst. Hij werd per ambulance naar het ziekenhuis in Amsterdam vervoerd, waar hij werd gedotterd. “Rob Jansen, zijn zaakwaarnemer, belde me op, hij vertelde me over de ziekenhuisopname van Ronald”, zegt Gudde. “Dan schiet er van alles door je heen.”

Koeman fungeert sinds februari 2018 als bondscoach van Oranje. De laatste interland was op 19 november vorig jaar, de afsluitende EK-kwalificatiewedstrijd tegen Estland (5-0). De oefeninterlands die eind maart op het programma stonden, gingen niet door vanwege de coronacrisis en het EK is uitgesteld van komende zomer naar de zomer van 2021.

De eerstvolgende duels van het Nederlands elftal staan voor begin september op het programma, thuiswedstrijden tegen Polen en Italië in de Nations League. Ook het doorgaan van deze duels is door de coronapandemie onzeker geworden.