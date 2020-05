Wanneer is de epidemie voorbij?

Het einde van de epidemie is nog niet voor meteen. Dat zei viroloog Steven Van Gucht op de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum. Wat zijn de criteria?

Nu de coronacijfers in België gestaag dalen, dromen sommigen van het einde van de epidemie. Maar viroloog Steven Van Gucht tempert die hoop.

‘De WHO definieert het einde van een epidemie als de fase waarin er geen nieuwe gevallen meer voorkomen op het grondgebied gedurende een periode van minimum twee maal de incubatieperiode’, antwoordde Van Gucht op de vraag wanneer de modellen het einde van de epidemie in België voorspellen. ‘De maximum incubatieperiode voor sars-cov-2 is 14 dagen. Dus dat zou 28 dagen zijn.’

Volgens de definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zouden er dus gedurende 28 dagen geen nieuwe gevallen mogen opduiken op het Belgische grondgebied om van het einde van de epidemie te spreken. ‘Het is zeer onwaarschijnlijk dat dit gaat gebeuren in de komende weken, laat staan maanden. In die zin zal de epidemie nog niet onmiddellijk eindigen. Dus we zullen hier nog een hele tijd rekening mee moeten houden.’

De voorbije weken benadrukten de experts meermaals dat we nog lang met het virus moeten samenleven. Ze hebben ook al voor een heropflakkering gewaarschuwd. Of er moet een erg efficiënt vaccin komen dat op grote schaal wordt verspreid. Maar op korte termijn is dat onwaarschijnlijk.

Reproductiegetal

Het goede nieuws is dat het reproductiegetal, dat zegt hoeveel personen een besmette persoon besmet, verder is gedaald tot 0,6. ‘Vorige week was dat nog 0,8. In het begin lag dat tussen de twee en drie. Dat toont dat de epidemie verder aan het krimpen is. Dat is goed nieuws en het is belangrijk dat die R-waarde onder 1 blijft.’

Ligt dat cijfer boven 1, dan betekent het dat de epidemie opnieuw aan kracht wint.