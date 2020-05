‘Hou vanaf nu bij met wie u nauw contact had’

Microbioloog Emmanuel André, een van de experts die de exitstrategie mee vormgeeft, roept op om vanaf vandaag een soort logboek bij te houden ‘van mensen met wie u nauw contact heeft, inclusief hun telefoonnummers’. Dat moet het werk van contactonderzoekers, die in de tweede helft van de week aan de slag zouden gaan, eenvoudiger maken.

André, die ook aan het hoofd staat van het referentielaboratorium voor het coronavirus van het UZ Leuven, plaatste zijn oproep gisterenavond laat op Twitter. ‘Maak er vanaf morgen een gewoonte van om op te schrijven met welke mensen u nauw contact heeft, inclusief hun telefoonnummers. Wanneer u ziek wordt, zullen die mensen dan voldoende ondersteuning kunnen krijgen’, schrijft hij.

Zo’n logboek kan een handig hulpmiddel zijn voor de contactopsporing, waarbij onderzoekers in kaart brengen met wie een covid-19-patiënt contact had. Die personen worden dan gecontacteerd en krijgen informatie over wat ze het beste doen.

Vlaanderen is voor dat werk op zoek naar 1.200 mensen. Na een valse start door een probleem met de oorspronkelijke aanbesteding, was het de bedoeling om eind volgende week de knoop door te hakken over welke ‘externe consultant’ de opdracht binnen zou halen. Maar bevoegd minister Wouter Beke (CD&V) heeft tot op heden nog geen beslissing genomen.

Mogelijk wordt in Vlaanderen, net als in Brussel, personeel van de ziekenfondsen ingeschakeld. Ten laatste volgende week maandag, wanneer een nieuwe fase van de heropstart ingaat, zouden er zo veel mogelijk contactonderzoekers beschikbaar moeten zijn. Deze week worden de procedures getest met Vlaamse ambtenaren.

Callcenters

Maandagochtend kwamen alle Belgische ministers die bevoegd zijn voor Volksgezondheid, dat zijn er acht in totaal, samen om de testing- en opvolgingsstrategie te bespreken. Daar werd onder meer afgesproken dat een callcenter vanaf de tweede helft van deze week covid-19-patiënten zal contacteren om te vragen met wie zij de voorbije dagen nauw contact hebben gehad.

Er wordt ook een formulier gelanceerd waar patiënten die contacten op kunnen invullen. Dit formulier is bedoeld voor personen die besmet zijn, het is niet de bedoeling dat iedereen dit nu al hanteert. De vragen die daarin worden gesteld, geven wel aan waar op moet worden gelet. Zo is er aandacht voor personen met wie eenzelfde transportmiddel werd gedeeld, en is er een apart vakje voor de vraag of er contact is geweest met personen die werken in de zorg.