De afgelopen 24 uur zijn 80 mensen overleden aan het nieuwe coronavirus in België. Dat meldt het Nationaal Crisiscentrum. 59 nieuwe patiënten zijn in het ziekenhuis opgenomen. Volg de persconferentie hier live.

'Het is nu reeds twee dagen dat we onder de honderd hospitalisaties per dag zijn gedoken', zegt viroloog Steven Van Gucht. 'Dat is goed nieuws. De trend is heel positief.'

De ziekenhuizen hebben 41 nieuwe sterfgevallen gerapporteerd. 39 mensen zijn in woonzorgcentra gestorven. 72 procent daarvan zijn bevestigde gevallen. 'Ook dat is een duidelijk lager aantal dan de voorbije dagen. We moeten wel rekening houden met een mogelijk weekendeffect in de rapportering. Uit bepaalde regio's is er een vertraging. We verwachten dat er wel een stijging zal zijn de komende dagen.'

3.044 mensen zijn in het ziekenhuis opgenomen. 'Dat is ongeveer de helft van de piek die is waargenomen op 7 april.'

655 patiënten liggen op intensieve zorg, een daling van 19. 'Dat is ongeveer de helft van de piek die is waargenomen op 8 april.' Het Crisiscentrum meldt ook dat er 361 nieuwe besmettingen zijn vastgesteld.

Dadelijk meer.