Temperaturen nemen binnenkort forse duik: 'Kan zelfs sneeuwen in Hoge Venen'

Rond 10 mei zal het gevoelig kouder worden, zegt weerman Frank Deboosere. Hij sluit zelfs sneeuw op sommige plaatsen niet uit.

‘De wind draait dan naar het noorden of het noordoosten en brengt polaire lucht naar onze streken. De tropische lentetemperaturen zullen even een duik nemen.’ Maar eerst wordt het woensdag, donderdag en vrijdag nog lekker warm, zegt Frank Deboosere. ‘Twintig graden, en zelfs meer.’

In het centrum van het land zullen de maximumtemperaturen even niet boven de twaalf graden gaan, de minimumtemperaturen zakken in het centrum tot 4 graden. Dat het half mei nog zo koud is, is niet uitzonderlijk. ‘Het komt wel vaker voor. We zijn het alleen niet meer gewoon. Zeker dit jaar niet, omdat de lente zo zacht is en we in de wintermaanden ook al niet zo vaak onder nul zijn gegaan. Maar zodra er polaire lucht wordt aangevoerd en het is vochtig, kan het perfect dat er zo laat op het jaar nog sneeuw valt.’

Vorig jaar viel er op 4 mei bijvoorbeeld ook nog een paar centimeter sneeuw in de Ardennen.

De kans dat we ook in Vlaanderen volgend weekend sneeuw zullen zien, is wel heel klein, zegt Deboosere. ‘Als er al sneeuw of smeltende sneeuw valt, dan zal dat op de Hoge Venen zijn. Je moet er rekening mee houden dat de kans op sneeuw vanaf 500 meter hoogte groter is, omdat de luchtlagen daar kouder zijn. Op de Baraque de Fraiture of Baraque Michel kan er dus een spaarzaam laagje sneeuw vallen.’

De sneeuw – als die er al komt – houdt zich wel netjes aan de weerspreukenkalender, zegt Frank Deboosere nog. ‘De ijsheiligen zijn van 10 tot 14 mei. Dat is dus netjes geregeld, want volgende week zondag is het 10 mei.’

Het KMI wijst erop dat de vooruitzichten op langere termijn nog vrij onzeker zijn. Wellicht zullen de temperaturen na hun duik weer stijgen naar de normale waarden voor deze tijd van het jaar.