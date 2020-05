Amerikaanse tennisser Taylor Fritz wint 1 miljoen dollar vanuit zijn huiskamer

De Amerikaanse tennisser Taylor Fritz heeft in zijn huiskamer 1 miljoen dollar gewonnen. De 22-jarige Fritz, nummer 24 van de wereld, was samen met zijn gelegenheidspartner Addison Rae de sterkste op de Stay at Home Slam, een virtueel toernooi dat werd gespeeld op de Nintendo Switch. De Amerikaan doneert het prijzengeld aan No Kid Hungry, een Amerikaanse versie van de voedselbank die levensmiddelen verstrekt aan kinderen.