Europese Commissie gaat akkoord met staatssteun aan Air France

Frankrijk mag de noodlijdende luchtvaartmaatschappij Air France 7 miljard euro noodsteun geven om de gevolgen van het coronavirus op te vangen. Dat heeft de Europese Commissie beslist.

Air France, onderdeel van het concern Air France-KLM, heeft het zwaar te verduren door de coronacrisis en klopte daarom bij Frankrijk en Nederland aan voor noodsteun. De twee landen hebben elk een belang van ongeveer 14 procent in de maatschappij.

De Europese Commissie heeft nu ingestemd met 7 miljard euro aan Franse noodsteun via een lening en staatsgaranties op leningen aan Air France. Dat meldt Europees Commissaris voor Mededinging Margrethe Vestager in een persbericht. ‘De luchtvaartsector is belangrijk voor de werkgelegenheid en de verbindingen die hij biedt’, zegt de Deense. ‘Air France speelde een belangrijke rol in het terughalen van burgers die waren gestrand op hun vakantiebestemming en in het transport van medische uitrusting. De steun van de Franse staat zal Air France van de middelen voorzien die dringend nodig zijn om de gevolgen van de pandemie op te vangen.’

Nederland trekt op zijn beurt 2 tot 4 miljard euro uit om KLM door de coronacrisis te helpen. Het is nog niet duidelijk welke vorm die steun precies krijgt.