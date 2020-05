‘Zoutelande’ grootste klassieker in historie Radio 2 Top 30

Het nummer Zoutelande van BLØF en Geike Arnaert is de grootste klassieker uit de geschiedenis van de Radio 2 Top 30.

Die hitlijst is exact vijftig jaar oud, en daarom konden de luisteraars stemmen voor de populairste liedjes. De Nederlandse BLØF en de Vlaamse zangeres Geike Arnaert bleven Marco Borsato (Rood) en ABBA (Dancing queen) voor.

De top 10

1. BLØF en Geike Arnaert met Zoutelande

2. Marco Borsato met Rood

3. ABBA met Dancing queen

4. Andrea Bocelli met Con te partiro

5. Amy Macdonald met This is the life

6. Triggerfinger met I follow rivers

7. Adele met Hello

8. ABBA met The winner takes it all

9. James Blunt met You’re beautiful

10. Fixkes met Kvraagetaan