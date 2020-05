Wegen en Verkeer waarschuwt voor negeren 'rode X'

Het Agentschap Wegen en Verkeer start een nieuwe campagne om bestuurders bewust te maken van de gevaren van het negeren van de rode X: het rode kruis dat verschijnt op signalisatieborden boven de snelweg wanneer een rijstrook wordt afgesloten. Veel bestuurders negeren die signalisatie of reageren er te laat op, klinkt het.

Nu de coronamaaregelen versoepeld worden en er dus mogelijk meer auto’s op de baan komen dan de afgelopen zeven weken het geval was, waarschuwt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) om het rode kruis niet te negeren wanneer dat verschijnt op signalisatieborden.

Dagelijks stellen de verkeersleiders in de controlezaal van het Vlaams Verkeerscentrum vast dat die kruisen worden genegeerd op de Vlaamse snelwegen. Het negeren hiervan komt overeen met door het rood licht rijden, het is een zware verkeersovertreding.

Een rijstrook wordt immers niet zomaar ‘afgekruist’. Het gebeurt als die versperd is door een ongeval of incident, als er werken uitgevoerd worden of als de spitsstrook gesloten is.

‘Niet opvolgen kan ernstige gevolgen hebben’

‘Verkeersveiligheid is een topprioriteit en waarschuwingsborden waaronder rode-kruisaanduidingen zijn hier dan ook erg belangrijk’, zegt Vlaams minister van mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD). ‘Het niet opvolgen van de rode-kruisaanduidingen kan zeer ernstige gevolgen hebben. Dagelijks lopen wegenwerkers, gestrande weggebruikers en hulpverleners een groot risico.’

Als je een rood kruis ziet boven de rijstrook waarop je rijdt, moet je zo snel mogelijk, maar veilig, de rijstrook leegmaken door te ritsen. Ook al lijkt de weg voor je helemaal leeg. De plaats om te ritsen is net voor het portiek met het rode kruis, zelfs als de rijstrook pas een heel eind verderop fysiek versperd is.