Anderlecht stuurt gewezen assistent-coach Daniël Renders na twintig jaar dienst op vervroegd pensioen

Anderlecht stuurt gewezen T2 Daniël Renders (64) op vervroegd pensioen. De laatste jaren was hij scout en bekommerde hij zich om de uitgeleende spelers.

Renders was sinds 2000 actief bij paars-wit. Hij werkte eerste drie jaar als beloftencoach om in 2003 assistent-trainer te worden. Zo was hij negen jaar lang de rechterhand van hoofdtrainers als Hugo Broos, Frank Vercauteren en Ariël Jacobs. Nadat hij in 2012 in het ziekenhuis opgenomen werd met een trombose, besloot hij een punt te zetten achter zijn trainerscarrière. De voorbije acht jaar bleef hij wel in dienst van de club. Zijn contract liep af in juni, maar nu wordt hij vroegtijdig met pensioen gestuurd.

Daarnaast ontsloeg paars-wit Christian N’Sengi (59). Die werkte voor de jeugd van RSCA, maar was ook Congolees bondscoach. N’Sengi is de man die Mbokani, Mpoku, Mbemba... oproept voor de Congolese nationale ploeg. De Belgische Congolees werkt ook voor de Vanden Stockfoundation, het liefdadigheidsproject voor Brusselse jongeren.