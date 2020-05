VBO: ‘Pas eind mei 80 procent terug aan het werk’

België gaat vandaag in fase 1A van de exitstrategie waardoor zo’n 150.000 werknemers vandaag opnieuw aan de slag gaan. Het Verbond van Belgische Ondernemers (VBO) vermoedt dat tegen het einde van de maand zo'n 80 procent terug aan de slag zal zijn. ‘Een economie opstarten doe je niet op 1, 2, 3’, klinkt het.

Na zeven weken lockdown worden de coronamaatregelen voor de eerste keer versoepeld. Nu dat België in fase 1A van de exitstrategie gaat, herstart de economie langzaam. Volgens het Verbond van Belgische Ondernemers (VBO) gaan vandaag naar schatting zowat 150.000 werknemers weer aan de slag.

'Niemand zal vandaag normaal werken, het is een beetje zoals de eerste schooldag', zei Pieter Timmermans van het VBO in De Ochtend op Radio 1.

Economie kan niet op 1, 2, 3 opstarten

Op dit ogenblik ligt nog 40 procent van de private sector stil. 'Dit zal richting de 20 procent gaan in de komende dagen en weken.' De economie kan nu eenmaal niet op 1, 2, 3 heropstarten, gaf Timmermans aan. ‘Tegen het einde van de maand zou 80 procent weer aan de slag moeten zijn. Enkel in de toeristische sector, de horeca en de evenementensector zal het nog stil blijven.’

Het Federaal Planbureau gaat er intussen in een voorlopige raming vanuit dat zowat 64.500 mensen hun job zullen verliezen door de coronacrisis.

'Grote ernst'

'Het is goed dat de opstart van de economie geleidelijk gebeurt', zegt Vlaams minister van Werk en Economie Hilde Crevits (CD&V) in De Ochtend op Radio 1. 'Er is een heel grote ernst bij alle sectoren om veilig terug aan de slag te kunnen gaan, er is veel tijd gestoken in de herinrichting van de bedrijfsvloer', zegt de minister. 'Iedereen gaat ervan uit dat we dit maar één keer kunnen doen. Als we het niet goed doen, volgen misschien nieuwe maatregelen.'

Bedrijven kunnen gecontroleerd worden op het naleven van de regels van sociale afstand. 'Klachten kunnen gemeld worden bij de federale of Vlaamse sociale inspectie, maar het beste is om een probleem op te nemen met de werknemer', zegt Crevits.

De Vlaams regering voorziet verschillende premiemogelijkheden. Er is een eenmalige premie voor winkels en bedrijven die moesten sluiten, maar vanaf vandaag kunnen bedrijven die tussen 15 maart en 30 april meer dan 60 procent omzetverlies geleden hebben ook een compensatiepremie aanvragen.