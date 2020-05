Vijfde leerjaar moet naar school voor vaccinatie

Na een nood­kreet van het CLB worden leerlingen uit het vijfde leerjaar al zeker één dag op school ver­wacht. ‘De inenting tegen mazelen kan niet wachten.’

Leerlingen uit het vijfde leerjaar moeten we dit jaar echt nog zien’, zegt Stefan Grielens, de algemeen directeur van de vrije centra voor leerlingen­begeleiding. De kans is volgens het CLB reëel dat sommige leerlingen dit schooljaar niet meer naar de klas zullen gaan. Zo’n 700.000 leerlingen hebben voorlopig nog geen perspectief over een eventuele ­terugkeer naar school. Maar daar is nu dus al ­zeker één uitzondering op.

‘De leerlingen uit het vijfde leerjaar moeten een belangrijke vaccinatie krijgen’, legt Grielens uit. Op de terugkomdag – die scholen zelf moeten uitwerken – zullen kinderen gevaccineerd worden tegen de bof, de mazelen en ­rubella (bmr). ‘We moeten ­nevenschade voorkomen. Dat ­betekent ook de dalende vaccinatiegraad tegengaan’, zegt Grielens. ‘Een uitbraak van de mazelen moet absoluut vermeden worden. Andere inentingen in het ­onderwijs kunnen we doorschuiven naar volgend schooljaar, maar ­deze kan niet wachten.’

‘Dit moeten we ernstig nemen’, bevestigt Joris Moonens van het Vlaamse Agentschap Zorg en ­Gezondheid. ‘Een uitbraak, lokaal of in een leefgroep, is niet ondenkbaar. Mazelen zijn de meest ­besmettelijke ziekte waartegen we vaccineren. We moeten 95 procent vaccinatiegraad halen om de ziekte te elimineren.’

Het CLB, dat instaat voor meer dan 90 procent van de vaccinaties van leerlingen in het lager en ­secundair, wil op 1 juni kunnen starten. ‘We willen de scholen op dit moment niet te veel druk ­bezorgen. Onze artsen zijn ook volop bezig met de ondersteuning van scholen’, zegt Grielens.