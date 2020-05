Voormalig F1-teambaas Eddie Jordan denkt dat Lewis Hamilton richting Ferrari zal trekken, simpelweg om de reden dat ze de enige zullen zijn die hem kunnen betalen.

Het feit dat de toekomst van Mercedes in de Formule 1 op losse schroeven staat is niet nieuw, al lang voor de coronacrisis predikte de nieuwe CEO van Daimler een discours van besparingen.

Als we Eddie Jordan mogen geloven gaat Mercedes zijn aanwezigheid in de Formule 1 in de toekomst helemaal herbekijken. Door COVID-19 zijn de olieprijzen immers helemaal gekelderd en moet hoofdsponsor Petronas in de toekomst haar prioriteiten stellen.

Op die manier zou de dienst in de Formule 1 weer meer uitgemaakt worden door private teams zoals McLaren die weer nauwer kunnen gaan samenwerken met Mercedes. Maar er zal nog steeds een zekerheid zijn in de F1, Ferrari blijft volgens Jordan verdergaan als fabrieksteam.

De Ier schrijft de toekomst van de Formule 1 dan ook toe aan Max Verstappen, Sebastian Vettel en Lewis Hamilton.

“In tegenstelling tot Lewis Hamilton, ken ik Vettel niet zo goed, maar naar mijn mening heeft hij geen andere keuze dan te stoppen of over te stappen naar McLaren,” aldus Jordan. “De trein bij Ferrari is al lang voor hem vertrokken.”

"Lewis zal overstappen naar Ferrari. Alleen de Italianen kunnen zich zijn salaris nog veroorloven en ze weten dat hij het waard is. Verstappen blijft bij Red Bull en probeert Lewis te verslaan. Maar dat zal erg moeilijk zijn.

