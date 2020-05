‘Je hebt ons leren intens genieten’: één jaar na de moord schrijven hartsvriendinnen brief aan Julie Van Espen

‘Je bent nog altijd bij ons, en je staat er nog steeds op dat we het meeste uit onze dag halen. Want als er iemand was die ons absoluut gelukkig wou zien, dan was jij het wel.’ Exact één jaar nadat Julie Van Espen (23) in Antwerpen werd vermoord, schrijven twee hartsvriendinnen een aangrijpende open brief aan haar. ‘Je hebt ons geleerd om altijd te handelen vanuit het hart.’

4 mei, precies één jaar geleden is het. Julie Van Espen, een 23-jarige universiteitsstudente uit Schilde, werd langs het Albertkanaal in Antwerpen door een man van haar fiets gesleurd en vermoord. ‘Jouw uniek leventje werd abrupt tot een einde gebracht’, schrijven hartsvriendinnen Monique Theunissen (24) en Claire Van Roey (23) in een open brief aan Julie. ‘Drie dagen lang stonden we in een schijnbaar tijdloos interval van onwetendheid, om vervolgens geconfronteerd te worden met het scenario dat al in ons hoofd spookte maar waar we ons nooit op hadden kunnen voorbereiden.’

De brief, die maandag gedeeld wordt op Julies Instagramaccount @julie.vanespenslife, is voor de vriendinnen hun manier om Julie een jaar na haar dood te eren. Over Steve B. (40), haar moordenaar, bewust geen woord. Want de boodschap moest positief zijn, net zoals Julie altijd in het leven stond. ‘Onze realiteit wortelt zich sinds die dag in een tijdsbesef dat maar kan omschreven worden als een wereld ‘voor Julie’ en een wereld ‘na Julie’. Dat manifesteert zich nog elke dag. Toch was er iets heel bijzonders aan jouw verlies. Het verdriet dat wij dragen van je mooie gezichtje niet meer te kunnen zien verschijnen voor onze deur, dat is de keerzijde van al die momenten dat je op die manier extra fleur bracht aan onze dag.’

De vriendinnen schrijven dat er geen dag passeert zonder dat ze aan Julie denken. Met een traan, maar nog vaker met de glimlach. ‘Je bent altijd bij ons, en je staat er nog steeds op dat we het meeste uit onze dag halen. Want als er iemand was die ons absoluut gelukkig wou zien, dan was jij het wel. Je hebt ons leren intens genieten. Van de natuur, van elkaar. Je hebt ons geleerd dat niks ons tegenhoudt om te doen waar we zin in hebben. Maar bovenal heb je ons geleerd om altijd te handelen vanuit het hart.’

Volgens Monique en Claire heeft Julie Van Espen héél veel mensen geïnspireerd. Haar overlijden schokte heel het land. Een jonge studente, in de fleur van haar leven, fietsend door de grote stad, op weg naar haar vriendinnen. Op de verkeerde plek, op het verkeerde moment, toen ze ten prooi viel aan een dakloze, recidiverende zedendelinquent.

Julie Van Espen werd het spijtige symbool van seksueel geweld op vrouwen. Volgende week lanceren diverse organisaties zoals Sensoa, Child Focus, het CAW en Amnesty International de campagne Bloom for Change. ‘Deze campagne is er zowel op gericht om Julie te herdenken als om hoop te bieden’, zegt initiatiefneemster Ayke Gubbels. De ouders van Julie Van Espen verkiezen het verdriet in de luwte een plaats te geven, maar volgens hun raadsman John Maes zijn ze zeer blij dat hun dochter een jaar later vooral een positieve nagedachtenis achterlaat.