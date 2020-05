Een beperkte autorit voor een recreatieve activiteit is vanaf maandag weer toegestaan. Maar hoe ver is een ‘redelijke verplaatsing’? We legden deze en dertien andere vragen voor aan het Nationaal Crisiscentrum.

Vanaf maandag worden enkele maatregelen van de lockdown versoepeld. De alge­mene regel blijft dat alleen essentiële verplaatsingen (naar het werk of de supermarkt) toegelaten zijn. Fysieke activiteiten ...