Dieter Penninckx weg bij FNG (Brantano)

Dieter Penninckx, de expansief ingestelde topman van de retailgroep FNG rond Brantano, stapt op. Hij wordt vervangen door zijn partner Manu Bracke.

De wissel komt er op een ogenblik dat FNG door een diepe crisis gaat als gevolg van corona. FNG groeide de afgelopen 15 jaar agressief via overnames. Penninckx was daarbij de drijvende kracht. Hij is samen met zijn echtgenote Anja Maes en Manu Bracke co-stichter van FNG. Penninckx lag in de financiële sector soms moeilijk omdat hij voluntaristisch communiceerde. Zo was het voor de buitenwacht onmogelijk om te kunnen inschatten of FNG ook zonder overnames groeide.

Vorig najaar kreeg FNG een kritisch rapport van ABN Amro te verwerken wegens de gebrekkige communicatie. Aan de top van FNG kwam het tot verschillende wissels. Er kwam een nieuwe voorzitter van de raad van bestuur en begin april werd een nieuwe financieel directeur aangesteld, Natasja Van Bael (ex-ZNA). Bij het vlaggenschip Brantano, waar fors in geïnvesteerd werd, kwam er een nieuwe topman.

Volgens Roald Borré, voorzitter van FNG, vertrekt Pennickx omwille van medische redenen. ‘Hij moest het absoluut rustiger aandoen.’ Of Penninckx ook opstapt als voorzitter van KV Mechelen, kon Borré niet zeggen. Volgens Borré worden de taken van Penninckx verdeeld over Natasja Van Bael en Manu Bracke. Bracke krijgt daarbij de titel van ceo maar blijft dat combineren met de functie van operationeel directeur. ‘Dieter was vooral de strateeg en nam het overnamebeleid voor zijn rekening. Het is evident dat overnames er de komende tijd niet meer inzitten.’ )