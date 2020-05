Vanaf dinsdag zullen chirurgische mondmaskers te koop zijn in supermarkten. De ketens hebben afgesproken dat ze die zullen verkopen aan de inkoopprijs, zonder winst dus. Ook heeft de federale ministerraad het Btw-tarief op mondmaskers en handgels verlaagd. Maar hoeveel gaat zo’n masker kosten? En zullen ze dinsdag beschikbaar zijn? Een overzicht.

Delhaize

'Wij hebben er genoeg op stock en kunnen dinsdag met de verkoop starten', zegt Roel Dekelver, woordvoerder bij Delhaize. 'De exacte prijs moeten we nog berekenen, maar net als onze collega’s, gaan we deze verkopen aan de inkoopprijs. We schatten dat dat net onder één euro per stuk gaan landen. Voorlopig verkopen we per vijftig stuks. Dat zijn de dozen die we hebben ingekocht. Naarmate de week vordert, gaan we bekijken of we ook kleinere verpakkingen kunnen aanbieden. Ook zullen we een maximum per klant opleggen om hamstergedrag tegen te gaan.'

Carrefour

Ook bij supermarktketen Carrefour is er voldoende voorraad om dinsdag met de verkoop te starten. 'We hadden al een flinke stock aangelegd voor ons personeel', zegt een woordvoerder. 'Voorlopig is die voorraad groot genoeg om een deel daarvan aan onze klanten te verkopen.' Verdere informatie kon de supermarktketen niet kwijt.

Colruyt

Bij Colruyt zal de verkoop van mondmaskers pas op 11 mei starten. 'We zijn ze nog aan het inkopen', zegt Colruyt-woordvoerder Hanne Poppe. 'We kopen die in grote hoeveelheden aan. Die zitten per duizend in een verpakking, dus moeten we die herverpakken. Ze zullen verkocht worden in alle voedingswinkels van Colruyt Group.' Het gaat om Colruyt, Okay, Bio Plannet, Cru en de filialen van Spar die Colruyt uitbaat. 'Voor Bio Plannet zijn we aan het onderzoeken of we daar ook herbruikbare maskers in biokatoen kunnen aanbieden', klinkt het nog.

Nog volgens de woordvoerder zal de prijs per masker in de voedingswinkels van Colruyt Group rond één euro per stuk liggen. 'Dat is de gangbare prijs, dat zal bij alle supermarkten zo zijn.'

Discounters en kleinere ketens

De woordvoerder van Aldi laat weten dat ze nog volop maskers aan het inkopen zijn. 'We doen ons uiterste best momenteel om ze tegen dinsdag in de rekken te krijgen', zegt Aldi-woordvoerder Dieter Snoeck. 'Wellicht zullen ze bij ons per vijf of per tien in een doos zitten. De prijs zal, net als bij alle supermarkten, bestaan uit de kostprijs, zes procent btw en enkele eurocenten die we naar een goed doel gaan doorstorten. Comeos, onze federatie, moet nog bepalen welk goed doel.'

Supermarktketen Lidl mikt voorlopig op 11 mei. 'We zijn volop aan het onderhandelen en inkopen', zegt woordvoerder Isabelle Colbrandt. 'Tegen maandag 11 mei zullen er zeker maskers beschikbaar zijn in onze winkels, maar we doen er alles aan om ze sneller in onze winkels te krijgen.'

Albert Heijn gaat geen mondmaskers verkopen. 'Voorlopig gaan we hier niet in meestappen', aldus de woordvoerder.

Verlaagde btw op handgels en mondmaskers

Om de kost van die maskers wat te drukken zal de btw op handgels en mondmaskers vanaf maandag van 21 naar 6 procent dalen. De beslissing werd zaterdag genomen tijdens de federale ministerraad, aldus minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD).

PS en SP.A hadden eerder al een voorstel op tafel gelegd om de btw op beschermingsmateriaal zoals mondmaskers en handgels te verlagen. De Kamercommissie Financiën kwam echter nog niet toe aan de bespreking van het voorstel dus besloot de ministerraad zaterdag om het Btw-tarief op hetzelfde niveau te brengen als bijvoorbeeld farmaceutische producten of medische hulpmiddelen.

Het KB verschijnt maandag in het Staatsblad en stipuleert dat de verlaging in werking treedt op maandag 4 mei.