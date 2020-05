Nederlands bondscoach Ronald Koeman opgenomen in ziekenhuis met hartproblemen

Slecht nieuws uit de Nederlandse voetbalwereld. Daar is bondscoach Ronald Koeman met spoed in het ziekenhuis opgenomen met hartproblemen, melden Nederlandse media. Na een fietstochtje werd voelde hij zich niet lekker en werd hij naar het ziekenhuis gevoerd.

Zijn zaakwaarnemer Rob Jansen en vrouw Bartina hebben aan De Telegraaf laten weten dat de toestand van Koeman ondertussen stabiel is. Hij werd in het ziekenhuis meteen gedotterd (het verwijden van vernauwde slagaders), waardoor er geen blijvende schade is. Maandag zou hij alweer naar huis mogen.