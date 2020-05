Beslissing over voetbalcompetitie opnieuw uitgesteld

De Raad van Bestuur van de Pro League heeft beslist om de voorziene Algemene Vergadering (AV) andermaal op te schuiven van 4 naar 15 mei.

Normaal gezien zou de Algemene Vergadering (AV) van de Pro League morgen beslissen over een (zeer waarschijnlijke) competitiestop, maar de beslissing wordt voor de zoveelste keer op rij uitgesteld tot 15 mei.

‘De Pro League wil de aanbevelingen over de gevolgen van de coronacrisis, geformuleerd door de Raad van Bestuur van 2 april, met alle benodigde informatie kunnen behandelen’, luidt het in een persbericht. Het bestuur beveelt aan om de competitie stop te zetten. Ook de kleine clubs hadden daar in een open brief voor opgeroepen. Bij de grote clubs lijken de meesten akkoord te gaan met een stopzetting, her en der gloort er nog een sprankel hoop. De kans op een heropstart is in elk geval klein, in de voetbalwereld heerst er enig pessimisme over.

Wachten op politiek

Eind april werd voor de derde keer op rij besloten om het doorhakken van de knoop op de lange baan te schuiven, ‘in afwachting van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad’, waarin onder meer alle bevoegde ministers van Sport zetelen.

Die NVR heeft intussen nog geen groen licht gegeven voor een hervatting van de competitie, maar ook geen verbod geformuleerd. ‘De Pro League heeft alle begrip dat er in deze eerste fase van de exit-strategie andere prioriteiten waren en zijn dan sport in het algemeen en het professioneel voetbal in het bijzonder. Wij hopen desalniettemin snel duidelijkheid te kunnen krijgen van de Nationale Veiligheidsraad.’

In afwachting van dit advies van de Nationale Veiligheidsraad, besliste de Raad van Bestuur van de Pro League bij unanimiteit om de AV van morgen, 4 mei, uit te stellen tot 15 mei.

Een en ander zal wellicht gevolgen hebben voor het tv-geld, dat mogelijk moet terugbetaald worden. Eerder ‘betreurde’ rechtenhouder Proximus de ‘eenzijdige’ aanbeveling van de Raad van Bestuur van de Pro League om de competitie stop te zetten.