Jonas Vingegaard blijft twee jaar langer bij Team Jumbo-Visma

Team Jumbo-Visma heeft renner Jonas Vingegaard twee jaar langer - tot 2022 - aan zich gebonden. Dat heeft de Nederlandse WorldTour-formatie zondag aangekondigd.

Het 23-jarige Deense klimtalent rijdt sinds vorig jaar voor Jumbo-Visma. Hij maakte de overstap van ColoQuick, een team uit eigen land. “Ik ben blij dat ik mijn contract bij Team Jumbo-Visma kan verlengen”, stelt Vingegaard, die in 2019 de koninginnenetappe won in de Ronde van Polen. “Mijn verblijf bij het team bevalt tot nu toe heel erg goed. Ik heb me bovendien al goed kunnen ontwikkelen en hoop de komende tijd hogere doelen met het team te kunnen behalen. Ik ben trots dat ik deel mag uitmaken van deze ploeg. Er is op dit moment geen team te noemen dat beter bij me past.”

“Juist in deze moeilijke tijden vinden wij het belangrijk om het signaal te geven dat we onze ploeg blijven ontwikkelen”, vertelt sportief directeur Merijn Zeeman. “Jonas is een veelbelovend talent waar we hoge verwachtingen van hebben. We zijn blij dat we zijn contract hebben kunnen openbreken en verlengen tot en met 2022. Zo kunnen we samen verder bouwen aan een succesvolle carrière.”