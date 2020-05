Experte Erika Vlieghe is formeel: “We zijn bezig met een advies voor het voetbal”

Terwijl we vanaf maandag weer iets meer mogen op sportief vlak, blijft het afwachten wat er gaat gebeuren met de Belgische voetbalcompetitie. Maar er is een oplossing in zicht. Dat vertelde Erika Vlieghe, hoofd van de expertengroep die de exitstrategie begeleidt, in het Radio 1-programma De Ochtend.

Aanstaande maandag zou de Pro League eindelijk stemmen over het definitief stopzetten van de competitie. Maar de kans is niet onbestaande dat het andermaal uitgesteld wordt, aangezien het nog steeds wachten is op een beslissing van de overheid.

“We zijn bezig met een advies voor het voetbal”, zei ze. “Na de vorige Veiligheidsraad hebben we als GEES ook weer heel veel huiswerk gekregen om een aantal adviezen te formuleren. Daarmee zijn we bezig en het is niet de bedoeling dat die nog weken op zich laten wachten. We weten dat iedereen ongeduldig is. Van: En ik, en ik, en ik? Dat begrijpen we heel goed.”

Foto: Kris Van Exel

De Nationale Veiligheidsraad beslist normaal volgende woensdag over het lot van de sportcompetities in België. De Veiligheidsraad verwacht dat Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) samen met zijn Franstalige collega een reeks voorstellen formuleert. Weyts zelf zegt dat hij met een plan wil komen, zoals in het onderwijs.