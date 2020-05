Jambon: ‘Ook ziekenhuizen overhevelen naar deelstaten’

Als de coronacrisis iets aantoont over de staatsstructuur, is het de nood aan ‘homogene bevoegdheidspakketten’, aldus Jan Jambon (N-VA) in De Zevende Dag. Volgens de Vlaamse minister-president zou ook het ziekenhuisbeleid beter gedefederaliseerd worden. ‘Vlaanderen en Wallonië kijken fundamenteel verschillend naar gezondheidszorg.’

Nu het post-coronatijdperk stilaan binnen handbereik komt - hout vasthouden -, komt de politieke toekomst van België hoe langer hoe meer op het voorplan te staan. CD&V-voorzitter Joachim Coens bond dit weekend in De Standaard de kat de bel aan: de coronacrisis kan niet zonder institutionele gevolgen blijven, vindt hij. ‘In de gezondheidszorg zijn de ziekenhuizen een federale bevoegdheid en de woonzorgcentra en het preventiebeleid een Vlaamse. We hebben ondervonden dat je heel die ketting moet integreren op één ­niveau, en wel zo dicht mogelijk bij de burger.’

Het klinkt Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) als muziek in de oren. ‘Wij pleiten al langer voor homogene bevoegdheidspakketten’, dixit Jambon in De Zevende Dag. ‘Het is beter om alles op het niveau van de deelstaten te organiseren, net omdát er fundamentele verschillen zijn tussen Vlaanderen en Wallonië in de visie op gezondheidszorg. De Walen stappen bijvoorbeeld sneller naar een specialist, in Vlaanderen ligt de focus op de huisarts. Ook op het vlak van ziekenhuisfinanciering is de aanpak anders.’ De splitsing moet volgens Jambon niet in een sfeer van ruzie gebeuren. ‘We hebben op de domeinen Onderwijs en Cultuur al bewezen dat dat werkt.’

De kritiek van zijn voorzitter Bart De Wever op het leiderschap van federaal premier Sophie Wilmès (MR) wil Jambon niet herhalen - ‘ik moet met die mensen samenwerken’ - maar hij deelt de analyse dat het ‘heel, heel erg nodig is’ dat de PS begint te praten met de N-VA over een nieuwe regering met een échte meerderheid.

Overuren belonen

Wat de federale overheid wél (nog) mag doen, is een fiscale incentive uitdokteren voor het zorgpersoneel, vindt de Vlaamse regeringsleider. Hij stelt voor om de overuren die volgen uit de buitengewone inspanning die de strijd tegen covid-19 met zich meebrengt, belastingvrij te maken. ‘Dan beloon je echt die delen van de zorgsector die nu in de frontlinie staan’, aldus Jan Jambon.

Hij toont zich bereid om de kosten te delen. ‘Ik wil niet pingpongen tussen niveaus. Als ze federaal zeggen dat ze die factuur niet willen dragen, laat ons dan aan tafel gaan zitten. Maar ik vind dat we heel gericht de mensen die bovenmenselijke inspanningen leveren, moeten kunnen belonen.’

Eerder besliste de federale overheid al om de belastingvrijstelling van overuren in de zogenaamde kritieke sectoren, uit te breiden.

‘W-curve vermijden’

Jambon is ervan overtuigd dat het land klaar is voor het ‘heel langzaam lossen van de schroef’, al houdt hij een slag om de arm. ‘Ik hoop van harte dat we later niet gaan moeten vaststellen dat het te snel is gegaan, we gaan er álles aan doen om de W-curve te vermijden. Een tweede lockdown is zeker niet wenselijk.’

De economie heeft het gigantisch hard nodig, aldus nog de minister-president. ‘In het eerste kwartaal is de economie met 4 procent achteruitgegaan, ik hou mijn hart vast voor het tweede kwartaal. Dit is ongezien sinds de Tweede Wereldoorlog.’ Alle maatregelen van Vlaanderen zijn erop gericht om faillissementen te vermijden, maar de schade is groot, waarschuwt Jambon. Hij benadrukt dat de Vlaamse regering allerminst blind vaart. ‘Ook voor de relance omringen we ons met specialisten.’