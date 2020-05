Nieuwe ziekenhuisopnames zakken onder symbolische grens van 100 per dag

Eén dag voor de eerste fase van de exit uit de lockdown van start gaat, zet de neerwaartse trend zich verder. De voorbije 24 uur werden 77 nieuwe coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis en 98 mensen ontslagen uit het ziekenhuis. Helaas vielen er ook opnieuw 79 dodelijke slachtoffers te betreuren, zo blijkt uit de cijfers van Sciensano.

De dagelijkse update van Sciensano toont aan dat de cijfers al een aantal dagen in de goede richting gaan, en die trend wordt voortgezet. In de voorbije 24 uur werden 389 nieuwe bevestigde covid-19-gevallen gerapporteerd, het totale aantal (bevestigde) besmettingen in ons land komt daarmee op 49.906. Van de nieuwe zieken wonen er 187 in Vlaanderen, 107 in Wallonië en 73 in Brussel. Van 22 anderen is de woonplaats onbekend.

De nieuwe ziekenhuisopnames zijn onder de symbolische grens van 100 gezakt: 77 is het beste cijfer in weken. Er werden ook 98 mensen ontslagen uit het ziekenhuis. Sinds 15 maart zijn er opgeteld zo’n 12.309 mensen genezen van corona, dat is een stijging van 98 in de voorbije 24 uur.

Intensieve zorgen

Goed nieuws: ook het aantal patiënten op intensieve zorg blijft dalen. Op dit moment liggen er nog 674 mensen in ICU-bedden, dat zijn er 15 minder dan gisteren. Het totaal aantal 'coronabedden' in de Belgische ziekenhuizen bedraagt nu nog 3.056.

Van de 79 sterfgevallen gebeurden er 44 in het ziekenhuis, in de woonzorgcentra lieten 35 mensen het leven. In deze laatste groep werd 86 procent bevestigd door een covid-19-test. De opgetelde dodentol in ons land klokt intussen af op 7.844 mensen, een kleine helft (46 procent) overleed in het ziekenhuis.

De dalende curve is goed nieuws voor de geplande exit uit de lockdown, die morgen aftrapt. Vanaf maandag 4 mei mag er weer meer buiten gesport worden, met twee in plaats van één vriend(in), en start het bedrijfsleven weer op. Op 25 april had viroloog Marc Van Ranst op VTM Nieuws nog gezegd dat de nieuwe ziekenhuisopnames onder de symbolische grens van 100 moesten zakken, anders was het te vroeg om van een versoepeling van de lockdown te dromen. 'Als dat cijfer niet daalt en onder de 100 komt, kunnen we niet aan de exit beginnen.'