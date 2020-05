De Wever: ‘Wij willen opnieuw aan tafel met PS’

In een interview met De Zondag herhaalt N-VA-voorzitter Bart De Wever dat zijn partij na het aflopen van de volmachten opnieuw wil onderhandelen over een volwaardige regering, óók met de PS. ‘Ik zeg het niet graag, maar dat is de enige mogelijkheid voor een regering die krachtig kan besturen in het hele land’.

Na de paasvakantie, op 20 april, gaf de N-VA-voorzitter al te kennen dat zijn partij bereid is om opnieuw te onderhandelen over een federale regering met een meerderheid. ‘Want de komende weken en maanden gaan beslissingen genomen worden die onze welvaart in de komende decennia gaan bepalen’, zei hij daarover. Hij herhaalde toen wel zijn oproep voor een Vlaams front: ‘Als we naar een regering met PS en Ecolo gaan, kunnen we de welvaart van Vlaanderen wel vergeten.’

Nu zet hij in De Zondag de deur opnieuw op een kier voor de Franstalige socialisten. ‘Er moet een echte regering aan zet komen. Wij willen opnieuw aan tafel met de PS. Ik zeg dat niet graag, maar dat is de enige mogelijkheid voor een regering die krachtig kan besturen in het hele land. Maar wil de PS aan tafel? Ik denk van niet, ik heb de indruk dat die partij het federale niveau opgegeven heeft.’

Afgelopen week schreef De Standaard al dat er volgens verschillende bronnen contacten geweest zijn tussen de twee grootste partijen. Maar een gesprek tussen De Wever en Paul Magnette zelf is er voorlopig nog niet geweest.

‘Kom nog aan zet’

De Wever heeft geen schrik voor een coalitie zonder N-VA, zegt hij nog in De Zondag. ‘Ik zie dat niet gebeuren.’ En hij ziet zichzelf ook nog een rol spelen: ‘Ik ga nog aan zet komen. (...) ik heb niet het gevoel dat het voorbij is voor mij.’

Wanneer hij aan zet kan komen, is nog lang niet duidelijk. Premier Sophie Wilmès (MR), die volgens De Wever weliswaar ‘niet de power en niet het charisma voor sterk leiderschap’ heeft, is namelijk nog niet meteen uitgespeeld als de volmachten in juni niet verlengd worden. De minderheidsregering heeft het vertrouwen van de Kamer gekregen, op voorwaarde dat de premier uiterlijk na zes maanden – in september dus – naar het parlement zou komen om dat vertrouwen opnieuw te vragen.

Als het van MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez afhangt, worden die zes maanden gewoon volgemaakt, met of zonder ­volmachten. Al is ook Bouchez bereid om vanaf juni te onderhandelen, ‘als de gezondheidssituatie gestabiliseerd is’.