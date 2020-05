Gewonden bij ongeval met schip dat gebouwd wordt voor Deme

Enkele mensen zijn zaterdag lichtgewond geraakt bij een ongeval op een schip dat voor baggeraar Deme in aanbouw is in het Duitse Rostock. Dat meldt Deme zaterdagavond in een persbericht.

‘Aan boord van het offshore installatieschip ‘Orion 1’ is zaterdag een ernstig ongeval gebeurd naar aanleiding van en tijdens laadtesten met de kraan’, meldt Deme. Het schip is in aanbouw en eigendom van COSCO (QIDONG) OFFSHORE CO.

Het schip ligt aangemeerd aan de kade op de Liebherr-scheepswerf in Rostock, waar de kraan verschillende laadtesten ondergaat. Het schip zou naar verwachting in de tweede helft van mei geleverd worden aan Deme.