Verdachte steekpartij Deurne geeft zich aan bij politie

De verdachte van de steekpartij van vrijdag in het Antwerpse Deurne heeft zich zaterdagavond aangeboden bij de Antwerpse politie, dat bevestigen verschillende bronnen. De man wordt momenteel verhoord en zal allicht morgen voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter.

Het parket wil voorlopig geen commentaar geven over de verdachte. ‘Er zal morgen een persbericht verspreid worden’, luidt het daar.

In een woning in de Seraphin De Grootestraat in de Antwerpse gemeente Deurne, een zijstraat van de Ruggeveldlaan, kreeg een vrouw vrijdag verschillende messteken. De vrouw, de 40-jarige (ex-) partner van de verdachte, verkeert in levensgevaar. Bij de feiten raakte ook een van de aanwezige kinderen, een tiener, lichtgewond. De dader vluchtte na de feiten weg.