Robert Gesink en Steven Kruijswijk winnen voor Jumbo vijfde rit virtuele Giro

Jumbo-Visma heeft zaterdag met veel overtuiging de vijfde etappe in de virtuele Ronde van Italië gewonnen. Daar zorgden de Nederlanders Robert Gesink en Steven Kruijswijk voor. Gesink werkte de laatste 30 kilometer van de achttiende etappe in de uitgestelde Giro, een bergrit van Pinzolo naar Laghi di Cancano, op de rollen het snelst af. Hij had er 53 minuten en 5 seconden voor nodig. Kruijswijk zette de derde tijd neer.

Met 1:47.27 deed het Nederlandse duo het 7:53 beter dan Astana, dat de Spanjaard Ion Izagirre en de Deen Jakob Fuglsang in stelling bracht. Die laatste zette individueel de tweede tijd neer, op 39 seconden van Gesink. Androni Giocattoli-Sidermec werd derde op 19:48.

Astana behield de roze leiderstrui. Het Kazachse team heeft 26:15 voor op Jumbo-Visma en 38:07 op Androni Giocattoli-Sidermec.

Bij de vrouwen bezorgden Soraya Paladin en Erica Magnaldi de Italiaanse selectie de ritzege. In 2:10.10 lieten ze Astana 2:07 achter zich. Trek-Segafredo werd derde op 6:28. Individueel zette de Italiaanse Astana-renster Katia Ragusa met 59:30 de scherpste tijd neer. Trek-Segafredo blijft leider, met een voorsprong van 23:11 op de Italianen en 1u11:31 op Astana.

In de virtuele Giro wordt een deel van het oorspronkelijke parcours door de renners virtueel afgewerkt. Elk team start in elke etappe met twee renners en elke etappe kan de opstelling gewijzigd worden. De wedstrijden worden woensdag en zaterdag afgewerkt. Donderdag (voor de tweede etappe vrijdag) en zondag komen oud-renners in actie op hetzelfde parcours, dat ook door amateurs afgewerkt kan worden. Bij de “Legends” gaan zondag onder anderen Matteo Montaguti, Ivan Basso, Stefano Garzelli, Alessandro Ballan, Claudio Chiappucci, Andrea Tafi, Stefano Allocchio en Alessandro Bertolini de rollen op. Met de virtuele Giro wordt geld opgehaald voor het Italiaanse Rode Kruis.

De 103e editie van de Giro had van 9 tot 31 mei moeten plaatsvinden, maar werd afgelast wegens de coronapandemie. De Internationale Wielerunie (UCI) hoopt de Giro in oktober af te werken, na het WK wielrennen.