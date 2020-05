FIFA-topman pleit voor voetbalseizoen in kalenderjaar: “Aanloop naar WK 2022 vergemakkelijken”

Victor Montagliani, vicevoorzitter bij Wereldvoetbalbond FIFA, heeft het voorstel geopperd om de Europese voetbalseizoenen vanaf 2021 op zijn minst tijdelijk binnen een kalenderjaar te organiseren. “Dat kan de planning voor de komende twee jaar vergemakkelijken, in aanloop naar het WK dat eind 2022 zal plaatsvinden”, klinkt het.

Montagliani, voorzitter van de Concacaf (voetbalbond voor Noord-Amerika, Centraal-Amerika en de Caraïben), besprak het voorstel op de Italiaanse radio Sportiva. “Het seizoen spreiden over een kalenderjaar is niet zomaar een idee, maar een mogelijkheid die het verdient om op nationaal en internationaal niveau besproken te worden”, vertelde de Canadees. “Ik zie het vooral als een oplossing om de komende twee jaar te overbruggen, met eind 2022 (21 november-18 december, red.) het WK in Qatar.”

Concreet wil Montagliani met zijn voorstel de clubs meer tijd gunnen om de huidige competities, die wegens de coronacrisis stilliggen, dit najaar af te ronden. Nadien kan er dan ook in 2021 en 2022 volgens het kalenderjaar gevoetbald worden, waardoor het WK 2022 mooi aansluit op het einde van het seizoen. Montagliani haalt de mosterd onder meer bij de Noord-Amerikaanse Major League Soccer (MLS), die zijn seizoenen momenteel al volgens het kalenderjaar organiseert.

Montagliani deelde niet mee hoe zijn voorstel rijmt met het EK. Dat stond normaal komende zomer op de planning, maar werd wegens de coronacrisis verplaatst naar de zomer van volgend jaar.

Nagenoeg alle Europese competities liggen stil, vanwege de uitbraak van het coronavirus. Het is nog onduidelijk of de Champions League en Europa League worden uitgespeeld. In Nederland en Frankrijk is het seizoen al voorbij. Duitsland, Engeland en Spanje onderzoeken wanneer ze het profvoetbal weer kunnen hervatten. In België is het nog wachten op een finale beslissing van de overheid of Pro League.